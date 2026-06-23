TEHERAN, 23 GIU - Le autorità iraniane hanno dichiarato tre giorni festivi a Teheran nel mese di luglio per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, che ha governato l'Iran per quasi 37 anni prima di essere ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. Un omaggio nazionale è previsto a Teheran dal 4 al 6 luglio, periodo durante il quale "tutto sarà chiuso" in città, ha dichiarato alla televisione di stato Hassan Hassanzadeh, un funzionario del comitato organizzatore. Secondo il sindaco, è prevista una folla di quasi 20 milioni di persone. La città santa di Qom (a nord) terrà una propria cerimonia commemorativa il 7 luglio. Ali Khamenei sarà poi sepolto il 9 luglio a Mashhad (a nord-est), sua città natale. Entrambe le città osserveranno festività pubbliche. Le cerimonie si sposteranno nel vicino Iraq l'8 luglio. Questi riti funebri erano originariamente previsti per marzo, ma sono stati rinviati a causa della guerra. L'inizio dei funerali di Stato, il 4 luglio, coinciderà con il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, poiché quest'anno il Paese celebra il suo 250° anniversario. Il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, gli è succeduto all'inizio di marzo come Guida Suprema, il terzo dalla fondazione della Repubblica Islamica nel 1979. Mojtaba Khamenei, ferito negli attacchi che hanno ucciso suo padre e numerosi altri funzionari, non è apparso in pubblico dalla sua nomina e ha rilasciato solo dichiarazioni a lui attribuite.
Iran, tre giorni festivi a Teheran per i funerali di Ali Khamenei
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