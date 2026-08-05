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Iran, 'raggiunto l'accordo con l'Oman sullo Stretto di Hormuz'

ROMA, 05 AGO - Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello Stretto di Hormuz. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al Arabiya, precisando sono state "concordate le caratteristiche geografiche del percorso" marittimo nello Stretto. "Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali", ha aggiunto il portavoce del ministero.

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