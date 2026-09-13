(ANSA-AFP) - TEHERAN, 13 SET - Una nave è stata colpita oggi nello Stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, hanno riferito le autorità locali iraniane. "Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5:00 di questa mattina (le 3:30 in Italia) al largo delle isole di Hengam e Qeshm. Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite", ha dichiarato il governatore della città di Qeshm, Amir Teymouri, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, senza specificare la provenienza dell'attacco. (ANSA-AFP).
Iran, 'nave mercantile colpita nello Stretto di Hormuz, un morto'
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