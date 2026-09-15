WASHINGTON, 15 SET - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver abbattuto un drone statunitense MQ-1 sopra il settore orientale dello Stretto di Hormuz. Secondo la nota, citata dall'agenzia Fars, si tratta del quarto drone MQ-1 abbattuto negli ultimi giorni nei pressi di questo strategico passaggio marittimo.
Iran, abbattuto un quarto drone Usa MQ-1 sullo stretto di Hormuz
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