CATANIA, 06 AGO - Una tracimazione lavica è presente, dalle 7 di oggi, nell'aerea craterica Nord dello Stromboli. L'attività in corso produce un modesto flusso lavico che si attesta nella porzione alta della Sciara del Fuoco. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo,di Catania. Prosegue l'ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche, Nord e Centro-Sud, e, con una intensità variabile, lo spattering dall'area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta nella fascia dei valori medi.
Ingv, tracimazione lavica nell'area craterica Nord dello Stromboli
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