NEW DELHI, 11 GIU - Il ministro dei Trasporti marittimi indiano Sarbananda Sonowal "ha dichiarato che sono morti i tre marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze Usa" su una nave commerciale al largo dell'Oman. Lo riportano India Today e altri media indiani.
India, 'in attacco Usa a nave al largo dell'Oman morti tre marinai indiani'
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