CITTÀ DEL MESSICO, 17 NOV - Al vertice Apec in Cina i presidenti di Messico, Perù e Cile hanno tenuto colloqui bilaterali con il leader cinese Xi Jinping. Durante il suo incontro, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha sottolineato che "la relazione è entrata in una nuova era" grazie a "profondi legami di amicizia". Inoltre, ha ribadito l'impegno verso accordi multilaterali e ha invitato Xi in Messico per l'Apec del 2028. La leader ha poi rassicurato sui rapporti con Washington: "Con gli Stati Uniti parliamo sempre della nostra relazione commerciale e faremo sempre il meglio per il Messico". Sheinbaum ha avuto anche una riunione con il primo ministro canadese Mark Carney, evidenziando il rafforzamento dell'asse nordamericano. La presidente del Perù Keiko Fujimori ha ottenuto dalla Cina una donazione di 21,3 milioni di euro (22,5 milioni di dollari) per fronteggiare l'emergenza legata al Niño e ha ratificato il sostegno peruviano alla politica di "Una sola Cina". Il presidente cileno José Antonio Kast, nonostante alcune recenti frizioni diplomatiche, ha confermato il ruolo di Pechino come partner storico e principale destinazione dell'export minerario e agricolo. Intervenendo al forum imprenditoriale, Kast ha rimarcato che i Paesi produttori di minerali "devono processare i materiali internamente e sviluppare tecnologie proprie".
Incontri bilaterali con Xi Jinping per Messico, Perù e Cile al vertice Apec
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