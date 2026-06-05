Incidente sull'A1 vicino Roma, un morto e due feriti gravi

ROMA, 05 GIU - Una persone è morta e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto nel tratto laziale dell'A1, al chilometro 584,200 tra lo svincolo di Valmontone e il bivio con la diramazione Roma sud. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14 ed hanno estratto le tre persone dagli abitacoli. I due feriti, in codice rosso, sono stati trasferiti con due eliambulanze in ospedale. Il traffico, secondo i vigili del fuoco, è interrotto in direzione Napoli.