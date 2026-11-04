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Incidente sul lavoro, muore titolare di una ditta schiacciato da un cancello

CASARANO, 04 NOV - Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Casarano in contrada Spagnolo. La vittima è il titolare di una ditta edile. Dalle prime notizie sarebbe rimasto schiacciato da un cancello. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spesal. La vittima è Rushani Bashkim nato a Durazzo (Albania), di 61 anni, residente a Casarano. E' il titolare della ditta individuale Bashkim che opera nel settore edile. Durante le fasi di lavorazione in un'abitazione privata è rimasto schiacciato dalla caduta di un cancello scorrevole. Vani i soccorsi.

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