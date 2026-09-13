VENEZIA, 13 SET - La commissione medica che ha guidato l'accertamento di morte cerebrale di Sean Michieli ha dichiarato ufficialmente il decesso del giovane, che era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre (Venezia), dopo l'incidente avvenuto in laguna a seguito del quale risulta dispersa sua moglie Gabriela Querino. Lo si apprende da fonti dell'Ulss 3. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico.
Incidente a Venezia, morto il pescatore 25enne
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