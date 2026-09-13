Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Incidente a Venezia, morto il pescatore 25enne

VENEZIA, 13 SET - La commissione medica che ha guidato l'accertamento di morte cerebrale di Sean Michieli ha dichiarato ufficialmente il decesso del giovane, che era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre (Venezia), dopo l'incidente avvenuto in laguna a seguito del quale risulta dispersa sua moglie Gabriela Querino. Lo si apprende da fonti dell'Ulss 3. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
VENEZIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...