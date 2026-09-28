IL CAIRO, 28 SET - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio al Cairo in pieno centro, vicino al commissariato di Azbakeya, in piazza Ramses, dove si trovano anche la principale stazione ferroviaria della città e quella degli autobus. La Protezione civile è subito intervenuta domando le fiamme e non si registra alcun ferito, ma alte colonne di fumo si sono levate tra il traffico del centro, visibili anche da lontano. Sul posto sono stati inviati quattro mezzi dei vigili del fuoco e diverse ambulanze per un intervento immediato. Le forze di sicurezza hanno transennato l'area per agevolare l'accesso ai soccorsi ed evitare assembramenti, adottando al contempo misure precauzionali a tutela delle infrastrutture pubbliche e dei pedoni.
Incendio vicino a un commissariato al Cairo, alte fiamme ma nessun ferito
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