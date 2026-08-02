GIACARTA, 02 AGO - Cinque persone sono morte e 41 risultano disperse nell'incendio di un traghetto che era in navigazione tra due isole dell'Indonesia, secondo i soccorritori. L'Agenzia nazionale per le ricerche e i soccorsi ha precisato che le fiamme si sono sprigionate sul natante mentre era in navigazione con 271 persone a bordo tra la seconda città più grande del Paese, Surabaya, nell'est di Java, verso Makassar, nell'isola di Sulawesi.
Incendio su un traghetto in Indonesia, 5 morti e 41 dispersi
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