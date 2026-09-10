PECHINO, 10 SET - Un incendio è divampato a bordo di una nave battente bandiera straniera mentre si trovava in porto per lavori di manutenzione a Qingdao, nella provincia cinese dello Shandong, ha provocato "vittime", senza specificare se si trattino di morti o feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di avviare "urgentemente" le operazioni di ricerca e soccorso delle persone ancora disperse e di accertare le responsabilità per l'incidente. Secondo Xinhua, la nave appartiene alla Beihai Shipbuilding Co., Ltd. ed era entrata nel porto di Qingdao per interventi di manutenzione. Non sono stati al momento forniti dettagli sul numero delle vittime, sulla nazionalità delle persone coinvolte o sulle cause dell'incendio.
Incendio su nave battente bandiera straniera in un porto cinese, 'ci sono vittime'
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