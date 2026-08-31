ARZANA, 31 AGO - Si aggrava il bilancio del vasto incendio che per quasi 24 ore ha mandato in fumo il bosco, macchia mediterranea, oliveti, campi e anche alcune strutture agricole, tra gli abitati di Arzana e Elini, in Ogliastra, inizialmente si era parlato di circa 200 ettari colpiti dal fuoco, partito sul versante di Arzana e poi direttosi verso Elini. Ora il Corpo Forestale regionale, "in attesa di dati ufficiali delle operazioni di perimetrazione e fotointerpretazione da parte del Servizio territoriale competente", ha stimato 250-300 ettari di superficie bruciata. A questo si aggiungono i gravi danni a un segheria per un valore di 700-800 mila euro, come ha ricordato sabato all'ANSA il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Per spegnere le fiamme sono stati impiegati tre Canadair e tre elicotteri della flotta regionale, tra i quali due Super Puma.
Incendio Ogliastra, in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea
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