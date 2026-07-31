ROMA, 01 AGO - Un incendio è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca ed è stato domato. Lo hanno riferito i servizi di emergenza all'agenzia Tass. "L'incendio è divampato nell'ufficio del direttore al primo piano - ha detto una fonte -. Oggetti personali e mobili hanno preso fuoco. L'incendio ha interessato un'area di circa 10 metri quadrati. Circa 10 autopompe sono state inviate sul posto. L'incendio è ora sotto controllo"
Incendio nella cattedrale di San Basilio nella piazza Rossa di Mosca
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