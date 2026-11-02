TRIESTE, 02 NOV - Un uomo e una donna sono morti nella notte in un incendio divampato in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste, area in cui trovano rifugio di fortuna migranti provenienti a Trieste dalla rotta balcanica. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi sanitari. I due corpi, carbonizzati, sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel rogo è crollato anche un solaio.
Incendio nel Porto Vecchio di Trieste, morti un uomo e una donna
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