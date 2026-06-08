Incendio in un'azienda del Pisano, evacuate una scuola e fabbriche

VICOPISANO (PISA), 08 GIU - Un grosso incendio è in corso in un capannone di un'azienda di lavorazione di materiale plastico a Vicopisano (Pisa), in via Masaccio. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco, intervenute intorno alle 9:20, e anche il personale del 118: non è chiaro al momento se ci siano persone coinvolte. Per precauzione sono stati intanto evacuati i dipendenti delle aziende vicino al rogo nell'area industriale, tra Vicopisano e Cascina, e un istituto scolastico. I Comuni di Vicopisano e Cascina invitano popolazione a tenere chiuse le finestre L'enorme nube nera sprigionata dalle fiamme è visibile da decina di chilometri di distanza: ha raggiunto anche il centro di Pisa. Attualmente sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco con quattro automezzi antincendio e due autobotti pompa. In arrivo rinforzi di uomini e mezzi dai comandi di Lucca, Pistoia e Livorno.