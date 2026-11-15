ROMA, 15 NOV - Un quinto soldato canadese è deceduto a causa delle ferite riportate in un incendio che ha devastato un'area di addestramento militare il mese scorso nella provincia dell'Alberta. Lo scrive la Bbc online. Le fiamme sono divampate durante un'esercitazione nella base delle Forze Armate canadesi di Wainwright, alimentate da forti venti che si sono propagate lungo tutta l'area circostante. Il soldato semplice William Douglas Dal Bianco, che era ricoverato in Ontario, è deceduto venerdì, scrivono le Forze Armate canadesi in un comunicato. "I canadesi sono vicini con il cuore ai cari del soldato semplice Dal Bianco e a tutti coloro che sono ancora in lutto per questa terribile tragedia", ha scritto su X il premier canadesi, Mark Carney. Al momento sono ancora 24 i militari ricoverati in ospedale per cure, mentre 14 sono stati dimessi ieri. In totale, sono rimasti feriti 38 militari.
Incendio in una base militare canadese, muore un altro soldato
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