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Incendio in un immobile a Palermo, trovato corpo di un 47enne

PALERMO, 07 SET - Un 47enne è stato trovato morto in magazzino allo Zen di Palermo in cui era divampato un incendio. Il decesso sarebbe stato causato dalle fiamme o per le esalazioni provocate dal rogo. Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe un broker assicurativo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e trovato il corpo dell'uomo senza vita. Indagano i carabinieri.

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