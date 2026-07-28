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Incendio in ricicleria di rifiuti nel Milanese, alta colonna di fumo

MILANO, 28 LUG - Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese: sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Risulta un solo intossicato, il custode 55 anni, che, però, non è in gravi condizioni

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