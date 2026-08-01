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Incendio in appartamento in Brianza, uomo si lancia nel vuoto e muore

MILANO, 01 AGO - Un incendio è scoppiato intorno alle 20 in un appartamento al quarto piano di un edificio di via San Luigi a Brugherio, in provincia di Monza. Un uomo che si trovava all'interno si è lanciato nel vuoto per sfuggire alle fiamme. Soccorso dal personale del 118, l'uomo, che aveva cercato rifugio sul balcone, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è deceduto. Le fiamme dal quarto piano si sono propagate anche al piano mansardato e alla copertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e di Monza con due autopompe, due autobotti, due autoscale e un carro soccorso. Da accertare ancora le cause del rogo.

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