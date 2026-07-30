ROMA, 30 LUG - Dalle 2 e mezza della scorsa notte, da quando è divampato l'incendio, le unità di strada notturne del Comune di Roma sono in presidio allo Spin Time, occupazione storica della Capitale, per dare aiuto alle persone fuori dallo stabile da dopo il principio di incendio. Gli abitanti del palazzo di Santa Croce in Gerusalemme, soprattutto minori e anziani, sono stati collocati in posti vicini, viste anche le temperature della giornata. Attualmente alcuni dei minori sono collocati al Polo civico Esquilino, e la Cgil ha dato disponibilità per usare la propria sede a Porta Maggiore (Spazio Pubblico). Al momento sarebbero circa 50 i bambini accolti. Lo stabile è presidiato e la strada nel centro della Capitale è chiusa dalle forze dell'ordine. "Abbiamo portato pasti e brandine nei centri e fuori dallo stabile - ha spiegato Barbara Funari, assessora delle politiche sociali di Roma Capitale, in merito al soccorso dato agli abitanti - Rimaniamo a supporto di chiunque chieda aiuto e ovviamente soprattutto delle mamme con i bambini e agli anziani". Gli abitanti sono "ancora in strada e non è loro consentito rientrare nelle proprie case, se non uno alla volta e scortati dalle forze dell'ordine, esclusivamente per recuperare medicinali e beni di prima necessità", avevano comunicato in mattinata gli attivisti del palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. "Le porte degli appartamenti sono state forzate e gli alloggi messi sottosopra, nonostante avessimo messo a disposizione tutte le chiavi necessarie, per ragioni di sicurezza che però nessuno ci ha ancora chiarito. A quest'ora non ci è stato ancora comunicato in quale condizione si trovi lo stabile: restiamo in attesa di risposte ufficiali. Di fatto, centinaia di persone sono in strada dalla notte scorsa", la denuncia.
Incendio allo Spin Time, 50 i minori accolti in due strutture vicine
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