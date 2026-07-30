ATENE, 30 LUG - Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, ha dichiarato un funzionario locale. "Abbiamo evacuato circa 8.000 persone", ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Rethymno, alla televisione di stato Ert.
Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta
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