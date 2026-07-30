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Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta

ATENE, 30 LUG - Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, ha dichiarato un funzionario locale. "Abbiamo evacuato circa 8.000 persone", ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Rethymno, alla televisione di stato Ert.

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