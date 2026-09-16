VICO EQUENSE, 16 SET - Se ieri sera finalmente la Statale 163 è stata riaperta da Vico Equense verso Positano permettendo a molti lavoratori di far rientro a casa, stamani si circola a singhiozzo, ma solo perché si sta girando uno spot pubblicitario, già programmato da tempo. Sul versante della Costiera amalfitana l'incendio è stato domato. Risultano ancora alcuni focolai tra Agerola e la zona alta di Vico Equense, dove la Protezione civile di molti centri e Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte. Da Vico Equense i vigili urbani di Vico assicurano che tutto è sotto controllo. Restano ora i danni, tanti, alla vegetazione, alberi secolari bruciati, fauna e sottobosco distrutto. Con un grave rischio frane ora che arriveranno le piogge. Di più, molti turisti hanno disdetto il loro arrivo in alcune località
Incendi domati in Costiera amalfitana, alcuni focolai in Penisola sorrentina
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