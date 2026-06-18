HANOI, 18 GIU - Per generazioni di vietnamiti il loto non è soltanto un fiore, ma un emblema di resilienza, nobiltà e purezza, ed è considerato il fiore che meglio rappresenta lo spirito nazionale, incarnando il carattere e l'identità del popolo vietnamita. A Hanoi in particolare, è in questo periodo che la fioritura dei loti nei laghetti intorno al West Lake attira ogni anno numerosi visitatori, mentre a Hue la tradizione del tè al loto continua a essere tramandata dagli artigiani locali. Il loto rimane ancora oggi, uno dei simboli più riconosciuti dell'identità culturale vietnamita, ponte tra tradizione e vita contemporanea. La pianta, che affonda le radici nel fango ma fiorisce intatta e profumata sopra la superficie dell'acqua, è da secoli associata nella cultura vietnamita alla capacità di conservare la propria integrità morale anche nelle condizioni più difficili. Questo legame simbolico ha fatto del loto un motivo ricorrente nell'arte, nella poesia, nell'artigianato e nella vita quotidiana del paese asiatico. Il fiore accompagna anche momenti religiosi e spirituali, richiamando gli insegnamenti buddisti sulla purezza interiore, e resta un riferimento costante nelle celebrazioni nazionali.
In Vietnam la fioritura del loto, fiore custode di un'identità millenaria
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