CARACAS, 30 GIU - Un bambino di tre anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira, in Venezuela, dopo essere rimasto intrappolato per quasi sei giorni dopo il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il paese il 24 maggio. Lo riferisce il ministero della Comunicazione in un post su X. "Nelle prime ore di oggi, il piccolo Klieber Morán, di tre anni, è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio Los Corales Garden 1, dove era rimasto intrappolato per sei giorni", riferisce il governo di Caracas. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. Il bambino è stato trasportato in ambulanza dal personale della Zona Operativa di Valutazione dei Danni e Analisi dei Bisogni dello Stato di Sucre per ricevere le cure mediche necessarie.
In Venezuela estratto vivo un bambino di 3 anni a 6 giorni dal sisma
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