BUENOS AIRES, 14 SET - E' arrivata oggi in Uruguay, proveniente dall'Australia, la nave passeggeri cento per cento elettrica più grande del mondo. Così la presenta la compagnia di navigazione Buquebus che opera la tratta tra Colonia, antica e pittoresca cittadina coloniale spagnola sulle rive del Rio de la Plata, e il porto di Buenos Aires. Il traghetto, che ha capacità fino a 2500 passeggeri e 225 veicoli e che ha richiesto un investimento di circa 200 milioni di dollari parzialmente finanziati anche dalla Banca Mondiale, inizierà ad operare a metà ottobre la tratta di circa 60 km tra le due sponde. Entrambi i porti turistici di Buenos Aires e Colonia sono stati dotati di stazioni per la ricarica delle quattro batterie giganti ad alta capacità che alimentano gli otto motori elettrici della nave. Il progetto per dare vita alla prima tratta operata da un battello a propulsione elettrica in tutta l'America Latina, si legge in una nota, ha preso vita poco dopo la pandemia. La costruzione del 'China Zorrilla', realizzata in alluminio navale ad alta resistenza, è stata concessionata al cantiere navale Incat Tasmania di Hobart, in Australia. Successivamente, il traghetto è stato trasportato a bordo di una nave specializzata per carichi pesanti, percorrendo oltre 15.000 chilometri fino al porto di Colonia, in Uruguay.
In Uruguay la nave passeggeri 100% elettrica più grande del mondo
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