MONTEVIDEO, 18 NOV - In Uruguay il cielo notturno è diventato un bene protetto. L'iniziativa è delle autorità del dipartimento di Rocha, nell'est del Paese, che ospita diverse località turistiche balneari lungo l'Oceano Atlantico dove di notte le stelle, secondo chi ci vive e chi ci è stato, "appaiono come in nessun altro luogo". Una caratteristica che gli abitanti di Valizas, Cabo Polonio, La Pedrera e La Paloma considerano adesso come un bene prezioso da difendere contro l'inquinamento luminoso. Una delibera adottata dal governo dipartimentale riconosce infatti formalmente il valore del cielo e mira a proteggere le stelle limitando le emissioni di luce artificiale durante le ore notturne. La norma stabilisce zone con diversi livelli di protezione e definisce inoltre criteri tecnici per l'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, garantendo un equilibrio tra le esigenze di illuminazione e la "conservazione dell'ambiente notturno". "Questa normativa consacra il cielo di Rocha come una nuova componente del suo patrimonio, aprendo al contempo ampie prospettive per lo sviluppo dell'astroturismo e dell'astrofotografia", si legge sul sito web dedicato al turismo a Rocha.
In Uruguay anche il cielo stellato diventa un patrimonio da proteggere
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