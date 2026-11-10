NEW DELHI, 10 NOV - Un libro di memorie scritto da Sonia Gandhi e intitolato "Belonging: a journey of love" ("Appartenere: un viaggio d'amore") è stato pubblicato oggi in India: lo riportano i media indiani e internazionali, secondo cui il libro riporta il punto di vista della ex leader del partito del Congresso sugli ultimi decenni della storia dell'India, compresi gli assassinii di sua suocera Indira Gandhi, nel 1984, e del proprio marito, Rajiv Gandhi, nel 1991, membri della "dinastia" politica indiana "Nehru-Gandhi". Sonia Gandhi - nata in Italia nel 1946 - è anche la madre di Rahul Gandhi, attuale leader del partito del Congresso, adesso all'opposizione, e di Priyanka Gandhi Vadra, anche lei esponente di spicco dello stesso partito. Sonia Gandhi sposò nel 1968 Rajiv Gandhi, nipote del defunto primo ministro indiano Jawaharlal Nehru, tre anni dopo averlo conosciuto a Cambridge. Il partito Bjp del premier Narendra Modi - riporta l'agenzia Pti - ha criticato il libro accusando Sonia Gandhi di aver tentato di "giustificare" lo stato di emergenza - varato da Indira Gandhi nel 1975 e che portò a un periodo di 21 mesi durante il quale le libertà civili furono di fatto sospese - e ha dichiarato in tono polemico che l'opera dovrebbe intitolarsi "imbiancatura". Da parte sua - scrive l'agenzia Ani sul proprio sito - Sonia Gandhi ha a sua volta accusato il partito Bjp, considerato su posizioni nazionaliste indù, di aver "sistematicamente smantellato le istituzioni democratiche" in India.
In un libro di memorie la versione di Sonia Gandhi sulla politica indiana
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