MADRID, 03 AGO - Il turismo internazionale continua a trainare l'economia spagnola. Nel primo semestre del 2026 la Spagna ha accolto 46,56 milioni di visitatori stranieri, il 4,6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la spesa turistica ha raggiunto il nuovo massimo storico di 63,84 miliardi di euro, in aumento del 7%. Lo rendono noto le indagini Frontur ed Egatur dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nel solo mese di giugno gli arrivi sono stati 9,7 milioni (+2,9%), con una spesa complessiva di 13,58 miliardi di euro(+4%). Il Regno Unito si conferma il principale mercato di provenienza, con quasi 2,3 milioni di turisti nel mese e oltre 9,3 milioni nel semestre (+4,3%), seguito dalla Germania con quasi 5,7 milioni (-1,1%) e dalla Francia con oltre 5,6 milioni (+1%). Tra i principali mercati, cresce anche l'Italia, che registra un aumento degli arrivi rispetto alla stesso periodo dello scorso anno, confermandosi tra i primi Paesi di provenienza dei flussi turistici verso la Spagna. La spesa media per turista è salita a 1.393 euro (+1,1%), mentre quella giornaliera ha raggiunto 211 euro (+0,7%), confermando una crescita della spesa superiore a quella degli arrivi, un andamento che il settore interpreta come segnale di un turismo a maggiore valore aggiunto. Tra le destinazioni preferite, nel semestre la Catalogna si conferma la regione più visitata con 9,6 milioni di turisti, davanti a Canarie (7,8 milioni) e Andalusia (7,3 milioni).
In Spagna turismo estero da record, +4,6% arrivi e +7% spesa in primo semestre
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