Affluenza senza precedenti alle urne alle elezioni politiche in Spagna, dove alle 18:00 aveva votato il 68,02% dell'elettorato, un record storico di 14,8 punti superiore alla partecipazione del 53,13% che aveva votato alla stessa ora alle precedenti alezioni del luglio 2023. Si tratta dell'affluenza più alta registrata in Spagna nelle diciassette elezioni politiche dal ritorno della democrazia, superiore anche al precedente record del 63,45% delle elezioni celebrate nel 1996, quando vinse il candidato del Partito popolare, José Maria Aznar, davanti al Partito socialista (Psoe).
In Spagna alle 18 affluenza al 68%, record storico
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