MOSCA, 09 NOV - In Russia si è intensificato il dibattito sul ruolo della pizza nelle scuole, dopo che la consigliera presidenziale Elena Yampolskaya ha sostenuto l'iniziativa di alcuni attivisti per eliminare la pietanza amata da bambini e adolescenti dai menù delle mense scolastiche. Sebbene all'origine dell'iniziativa ci sia l'origine 'occidentale' della pizza, Yampolskaya ha sottolineato i benefici per la salute degli studenti del rispetto alla componente ideologica. In un primo momento l'iniziativa per bandire completamente il prodotto gastronomico di origine italiana in Russia è stata avanzata da Vitaly Borodin, responsabile del Progetto federale per la Sicurezza e la Lotta alla Corruzione, che sul suo canale Telegram ha definito la pizza "tutt'altro che 'semplice cibo', ma soft power in una scatola di cartone". Il funzionario ha lamentato che un'intera generazione di bambini in Russia "sia cresciuta con il fast food importato e non sa più cosa siano una kulebyaka, un kurnik, un rasstegai o un echpochmak" (pasticci di carne, verdure e altri ingredienti, tipici della tradizione culinaria russa, tatara e cosacca). Alle richieste di commento da parte dei media, la consigliera presidenziale Yampolskaya ha sostenuto la proposta, affermando che a suo parere, "la pizza non è assolutamente un alimento adatto agli istituti scolastici, perché non fa bene alla salute dei bambini". "Asili e scuole pubbliche, devono attenersi alle politiche statali in ogni ambito, comprese quelle che attualmente mirano chiaramente a ripristinare 'il proprio" (il tradizionale, ndr)", ha osservato la consigliera presidenziale, tuttavia precisando che è "un altro discorso definire sani anche i kulebyaka".
In Russia infuria il dibattito su proposta divieto della pizza nelle mense scolastiche
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