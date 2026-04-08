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'In rotta verso il futuro. Dal 1945', Cremona celebra gli 80 anni di Libera

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CREMONA, 08 APR - 'In rotta verso il futuro. Dal 1945': è il claim scelto per celebrare gli ottant'anni della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, che edita il quotidiano La Provincia, e il convegno che si è tenuto oggi a CremonaFiere per celebrare l'anniversario lo ha rispettato in pieno. "Siamo le radici del passato, i frutti del presente e i semi del futuro", ha sottolineato non a caso il presidente Cesare Soldi. "C'è una lezione chiara che questi 80 anni ci consegnano - ha aggiunto -: non è la forza delle tempeste a decidere chi siamo, ma la nostra capacità di trasformarle in una rotta e di dare una direzione di speranza anche nei momenti più incerti". Presenti il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, l'appuntamento è stato l'occasione per presentare il libro 'A vele spiegate dal 1945', a cura di Fulvio Stumpo, giornalista e scrittore, e per una tavola rotonda moderata da Veronica Gervaso incentrata sulle dinamiche internazionali: con lo stesso Giansanti hanno partecipato Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, e il direttore dell'ANSA Luigi Contu.

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