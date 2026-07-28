ROMA, 28 LUG - Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione: lo ha dichiarato l'agenzia per la gestione delle emergenze. Lo riporta il Guardian. L'epicentro del terremoto si trova a circa 20 chilometri a sud di Kumamoto, la città più grande dell'isola di Kyushu centrale, con una popolazione di circa 700.000 abitanti. I residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana, nonché al rischio di frane, ha dichiarato un funzionario dell'Agenzia meteorologica giapponese.
In Giappone scatta l'ordine di evacuazione per 300.000 persone
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