BERLINO, 20 SET - In Germania i seggi sono aperti dalle 8 per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore. I primi exit poll sono previsti per le 18. Dopo il successo di Afd nella Sassonia-Anhalt, 15 giorni fa, il voto di questa domenica è ritenuto particolarmente importante anche per le sorti del cancelliere Friedrich Merz.
In Germania seggi aperti a Berlino e nel Meclemburgo Pomerania
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...