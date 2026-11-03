ROMA, 03 NOV - Le pericolose inondazioni che stanno colpendo la parte centrale della Florida stanno costringendo i funzionari elettorali a darsi da fare per trovare seggi elettorali alternativi. Poco prima dell'apertura dei seggi, riporta Cnn, l'ufficio del segretario di Stato ha comunicato che 18 seggi elettorali erano stati spostati nelle contee di Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucie. In molti casi, i seggi sono stati accorpati ad altri seggi elettorali che sono rimasti aperti. "Per la sicurezza dei nostri addetti alle elezioni e degli elettori di Brevard, è necessario spostare un paio di seggi elettorali a causa di queste circostanze senza precedenti", ha dichiarato in un comunicato Tim Bobanic, responsabile delle elezioni della contea di Brevard.
In Florida le inondazioni costringono a spostare 18 seggi elettorali
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