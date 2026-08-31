In bici sulla rotta balcanica 'per documentare il dramma dei migranti'

TRIESTE, 31 AGO - Hanno pedalato in cinque, dal 10 al 19 agosto, per 600 km, lungo la rotta balcanica, la via percorsa da migliaia di migranti diretti verso Italia ed Europa. Erano partiti da Trieste con prima tappa Tuzla (Bosnia) e a Trieste sono rientrati dopo aver raggiunto varie località lungo la cosiddetta 'rotta balcanica' per documentare il dramma di tanti migranti che tentano di entrare in Unione europea. "Abbiamo scelto la stessa strada che tanti compiono per cercare di arrivare in Italia e in Europa puntando l'attenzione su una situazione spesso trattata in modo non corretto", spiega Fabio Dal Pan, che ha preso parte al progetto in bici. "Abbiamo incontrato molte associazioni che si occupano di accoglienza, raccogliendo voci e bisogni espressi". Tra gli aspetti che più hanno colpito il gruppo, durante un viaggio chiamato di Re(mi)gratia, "sono le parole da chi dice che la discriminazione e l'odio di oggi nei confronti dei migranti sono gli stessi emersi durante la guerra nei Balcani, lo stesso meccanismo di disumanizzazione. E' grave e ci fa capire ancora di più - dice Dal Pan - che quando lottiamo per i diritti dei migranti lottiamo anche per i nostri diritti, perché un governo democratico funziona quando si prende cura degli ultimi". Infine, la riflessione che Dal Pan ha affidato di recente anche a un racconto pubblicato nel web: "Quella frontiera l'abbiamo attraversata pedalando, con una semplicità disarmante, sorpassando le auto in coda. Avevamo una carta d'identità più potente di molti passaporti, sapevamo dove stavamo andando e potevamo fermarci quando volevamo. Italiani, ricchi, bianchi e benvoluti. Per chi percorre la stessa strada senza il diritto di muoversi liberamente una frontiera è respingimenti, violenza, mesi di attesa, tentativi ripetuti in un limbo a volte di anni". "L'intento è tornare sulla stessa strada il prossimo anno - annuncia - in carovana, e lungo il percorso portare anche aiuti".
In bici sulla rotta balcanica 'per documentare il dramma dei migranti'
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