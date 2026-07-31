NEW YORK, 31 LUG - Donald Trump in difficoltà nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Quinnipac, il tasso si approvazione del presidente è al 32%, ai minimi. Il sondaggio rivela che sei elettori su 10 sono contrari alla guerra in Iran, e che la maggioranza degli americani, il 55%, ritiene che l'operazione militare durerà un anno o più.
'Il tasso di approvazione di Trump al 32%, 6 americani su 10 contro la guerra in Iran'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...