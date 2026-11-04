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Il Senato approva il disegno di legge ColtivaItalia, è legge

ROMA, 04 NOV - Con 76 voti favorevoli, nessuno contrario e 64 astensioni l'aula del Senato ha approvato il disegno di legge noto come 'ColtivaItalia'. Come preannunciato, le opposizioni si sono astenute. Il ddl ha già avuto il via libera della Camera (anche allora senza voti contrari) e ora è legge. Successivamente, saranno predisposti decreti attuativi per rendere spendibili i fondi nei primi mesi del 2027. Il provvedimento stanzia oltre un miliardo di euro per il settore. In particolare, 70 milioni sono destinati al Fondo sovranità alimentare (grano tenero, orzo, mais, proteine vegetali); 300 milioni per l'allevamento italiano; 300 milioni per la competitività delle filiere locali e altrettanti per il nuovo Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Previsti, inoltre, 150 milioni di euro per l'imprenditoria giovanile e femminile.

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