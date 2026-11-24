LONDRA, 24 NOV - Il principe William ha fatto il suo esordio a Downing Street, percorrendo a piedi la via fino alla residenza del premier laburista Andy Burnham, che lo ha accolto davanti alla porta nera del numero 10 per un colloquio incentrato sulla condizione dei senzatetto. È la prima volta che l'erede al trono si reca a Downing Street per incontrare un primo ministro in carica, e nessun reale di primo piano vi entrava da quando ci era stata la regina Elisabetta II nel 2012. Burnham, come previsto dalla prassi istituzionale, ha un'udienza settimanale con re Carlo III, con cui avrebbe instaurato un rapporto cordiale. Per consuetudine, il principe di Galles incontra invece il premier una volta l'anno, ma non necessariamente al numero 10: nel 2025 William aveva ricevuto Keir Starmer a Kensington Palace. L'appuntamento di oggi viene considerato un'ulteriore tappa dell'apprendistato del principe da futuro re e capo di Stato, e il prossimo anno William sarà chiamato a svolgere più missioni all'estero su richiesta del governo, sullo sfondo dell'età del padre Carlo III, 78 anni, che peraltro si è mostrato negli ultimi tempi ancora attivo e in apparente buona forma malgrado le cure contro il cancro di natura imprecisata diagnosticatogli nel 2024. Il principe porta avanti il progetto 'Homewards', che sperimenta in sei aree del Regno Unito soluzioni per ridurre il numero degli homeless, mentre Burnham si è impegnato a garantire entro Natale a chi attualmente vive in strada in Inghilterra il sostegno per non dormire più all'addiaccio.
Il principe William per la prima volta a Downing Street da Burnham
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