NEW DELHI, 16 NOV - Il principe William, erede al trono britannico, e sua moglie, la principessa di Galles, Catherine Middleton, sono a Mumbai nell'ambito di una visita di tre giorni in India: lo riportano i media indiani e quelli internazionali, secondo cui la coppia domani sera parteciperà alla cerimonia di consegna dei premi per l'ambiente "Earthshot Prize" e mercoledì incontrerà il premier indiano Narendra Modi. L'agenzia Afp spiega che l'Earthshot Prize premia con un milione di sterline da investire nel progetto cinque iniziative ambientali ritenute "innovative" in diverse categorie. A Mumbai, il principe britannico ha giocato a cricket per strada con il campione Sachin Tendulkar.
Il principe William e la principessa Catherine in visita in India
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