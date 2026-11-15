ROMA, 15 NOV - Il principe Harry ha visitato Leopoli e ha partecipato alla prima conferenza internazionale sui traumi di guerra dei superumani, secondo quanto riporta Ukrinform. L'evento si è svolto il 13 e 14 novembre presso il Centro panucraino per i traumi di guerra. Il Superhumans Center ha dato l'annuncio su Facebook dichiarando che il duca di Sussex si è recato sul posto per sostenere i medici ucraini e i partner internazionali che collaborano, per migliorare l'assistenza alle persone che hanno subito lesioni legate alla guerra. Nel suo discorso, il principe Harry ha ricordato che specialisti internazionali avevano trascorso anni viaggiando in Ucraina per condividere le proprie competenze, ma ora venivano per imparare dai team ucraini. Il principe ha inoltre espresso fiducia nella vittoria dell'Ucraina. Ha sottolineato che l'esperienza che le squadre ucraine stanno acquisendo ora nell'aiutare le persone ferite in guerra costituirà la base per la ricostruzione del Paese dopo la vittoria. La conferenza Superhumans War Trauma è stata la prima conferenza internazionale dedicata agli approcci moderni al trattamento e alla riabilitazione delle persone che soffrono di traumi legati al combattimento.
Il principe Harry in visita Leopoli per la prima conferenza sui traumi di guerra
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