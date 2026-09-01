IL CAIRO, 01 SET - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato al Cairo a bordo di un aereo privato proveniente da Bishkek, alla guida di una delegazione, per una storica visita ufficiale in Egitto, la prima dopo 10 anni di assenza a 70 anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Ad accoglierlo, nella sala presidenziale dell'aeroporto del Cairo, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Dentro e fuori del terminal, molti manifesti, bandiere e decorazioni hanno dato il benvenuto all'ospite. L'aeroporto preparava l'arrivo di Xi da giorni, mettendo a disposizione attrezzature di traino speciali e imponenti scale idrauliche in quanto l'aereo, un Boeing 747-8 (il più pesante mai costruito da Boeing, con un peso massimo al decollo di 442 tonnellate) richiede un sistema di supporto a terra specializzato e una pista che soddisfi specifici requisiti di decollo e atterraggio. La visita di Xi Jinping al Cairo avviene mentre la guerra in Medio Oriente e le sanzioni statunitensi minacciano gli interessi economici della Cina. Pechino, secondo diversi osservatori, punterebbe a riconquistare nel mondo arabo e in Africa il terreno che gli Stati Uniti vanno perdendo a causa del confitto con l'Iran.
Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato al Cairo, accolto da Al Sisi
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