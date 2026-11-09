ROMA, 09 NOV - "In questo momento a Gaza si sta vivendo ancora una volta una tragedia umanitaria di dimensioni enormi, quando l'acqua della pioggia cade si mescola con l'acqua delle fogne che in realtà ormai per la maggior parte sono distrutte, quindi l'acqua si mescola con quel che resta delle fognature e anche con la spazzatura. Le persone cercano di ripararsi dalla pioggia come possono, anziani bambini, la gente non sa che più che fare, l'aiuto umanitario è insufficiente, e già è disumano vivere nelle tende, è il quarto anno di guerra e ancora una volta speriamo che tutto questo finisca e finisca presto". E' la testimonianza da Gaza inondata dalle piogge di padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia, l'unica di rito cattolico, i cui locali fungono da rifugio anche per centinaia di sfollati. "Abbiamo sentito anche in lontananza - riferisce padre Romanelli - l'eco di bombardamenti, elicotteri e droni però grazie a Dio qui, non è successo nulla".
Il parroco di Gaza, 'con le piogge una nuova tragedia umanitaria'
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