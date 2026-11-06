ASUNCION, 06 NOV - Il Senato del Paraguay ha respinto la richiesta di proroga presentata dal presidente Santiago Peña e lo ha convocato in Parlamento per dare il via immediatamente al processo di impeachment ('juicio politico'). Peña aveva chiesto una proroga di 72 ore per poter preparare la sua difesa dopo che il Parlamento aveva respinto la richiesta di dimissioni presentate giovedì. "Mi si chiede di rispondere alle accuse in meno di 12 ore. Questo non è un giusto processo", aveva affermato sui social il presidente finito al centro dello scandalo della bancarotta della Ueno Bank.
Il Parlamento respinge la richiesta di proroga di Peña e dà il via all'impeachment
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