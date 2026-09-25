PARIGI, 25 SET - Il Papa lancia un monito sul fine vita e chiede, in Francia, dove già c'è la legge, di "imparare ad accogliere la vita senza condizioni, a sostenere la fragilità con tenerezza, ad accompagnare con rispetto e nella fiducia reciproca ogni tappa dell'esistenza, e a difendere con coraggio e compassione coloro che non hanno voce o che non si sentono sufficientemente sostenuti. Per questo - ha detto Leone XIV nel suo discorso alle autorità della Francia - ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano". Non si può offrire "una morte programmata".
Il Papa sul fine vita, non si può offrire una morte programmata
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