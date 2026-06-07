++ Il Papa, 'l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana?' ++

MADRID, 07 GIU - "Uno sguardo obiettivo rivela che uomini e donne mossi dalla fede hanno costruito ospedali e scuole e iniziative di solidarietà". "Per questo è lecito chiedersi con onestà se il mondo e in particolare l'Europa avrebbe forgiato la propria identità senza l'impronta spirituale che ha permeato la sua storia. Non si tratta di una provocazione, ma di un invito a riflettere": "è davvero possibile credere che l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Perché temere che l'eternità permei la quotidianità? È ancora vivo il grido dei miei predecessori: Non temete! Spalancate le porte a Cristo!". Lo dice il Papa a Madrid.