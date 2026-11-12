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Il Papa in Perù accolto da 3 milioni di persone

SAN PAOLO, 11 NOV - Tre milioni di peruviani stanno accogliendo lungo le strade di Lima l'arrivo di Leone XIV, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Una marea di gente entusiasta sta celebrando l'inizio dell'ultima tappa della missione papale in Sudamerica che durerà sei giorni.

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