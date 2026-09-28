CITTA DEL MESSICO, 28 SET - Il Messico si prepara all'impatto dell'uragano Polo sulle coste del Pacifico, nello stato di Baja California del Sud, dove si prevedono mareggiate con onde fino a 10 metri e raffiche di vento di oltre 200 km/h. Il ciclone - secondo quanto riferisce il Servizio Metereologico Nazionale (Smn) nel suo ultimo bollettino - è sceso nelle ultime ore a categoria 3 nella scala Saffir-Simpson e si trova attualmente a circa 140 km ad ovest della penisola della California. Il suo impatto a terra è previsto per le prime ore del pomeriggio di oggi (ora locale) e la Protezione Civile ha ordinato nel frattempo alla popolazione di rimanere in casa proibendo gli spostamenti a partire dalle 14 in diverse località dello Stato. Le precipitazioni generate da questo sistema, avvertono inoltre le autorità, "potrebbero innescare frane e provocare l'innalzamento dei livelli di fiumi e torrenti, oltre a causare esondazioni e allagamenti nelle aree pianeggianti dei suddetti stati". Si esorta pertanto la popolazione "a prestare attenzione agli avvisi dell'Smn e della Commissione Nazionale dell'Acqua (Conagua), nonché a seguire le indicazioni delle autorità di Protezione Civile".
Il Messico si prepara all'impatto dell'uragano Polo con raffiche di oltre 200 km/h
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