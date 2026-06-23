CITTÀ DEL MESSICO, 22 GIU - Il Messico si prepara a riprendere le esportazioni di petrolio verso Cuba attraverso imprese private autorizzate, dopo le licenze concesse da Washington a febbraio per la vendita di combustibili all'isola. Lo ha annunciato la presidente Claudia Sheinbaum, precisando che le forniture saranno effettuate "in forma commerciale tramite imprese private" e che "non si tratta di una questione umanitaria". Secondo la presidente, riportano i principali media locali, il nuovo quadro normativo approvato dal governo cubano potrebbe favorire una maggiore presenza di imprenditori messicani nell'isola caraibica. Sheinbaum ha inoltre invitato gli investitori interessati a rivolgersi al ministero degli Esteri. Nel 2025, la compagnia statale messicana Pemex aveva esportato verso Cuba una media di 15.000 barili di greggio al giorno e 2.200 barili di derivati petroliferi, per un valore complessivo di circa 500 milioni di dollari.
Il Messico riprenderà le esportazioni di petrolio verso Cuba
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